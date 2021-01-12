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Три рейса задерживаются и один отменен в аэропорту Нур-Султана

Фото: Business FM 12 января 2021, 19:36

Причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия.

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются три рейса и один отменен, сообщает zakon.kz.

Причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия.

Задержаны рейсы Air Astana из Алматы (KC 982) и Усть-Каменогорска. Также задержан рейс Air Astana из Актобе (KC 978). Рейс Qazaq Air (IQ 414) из Усть-Каменогорска отменен.

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