Три рейса задерживаются и один отменен в аэропорту Нур-Султана

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия.
В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются три рейса и один отменен, сообщает zakon.kz.
Причиной стали резко ухудшившиеся погодные условия.
Задержаны рейсы Air Astana из Алматы (KC 982) и Усть-Каменогорска. Также задержан рейс Air Astana из Актобе (KC 978). Рейс Qazaq Air (IQ 414) из Усть-Каменогорска отменен.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!