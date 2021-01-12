Сильный пожар в ЖК возле Алматы потушили

Между двумя девятиэтажными нежилыми домами загорелся изоляционный материал.

Загоревшийся в ЖК "Нурия" жилой дом потушили, сообщает zakon.kz.

Сообщение о пожаре в жилом комплексе поступило в Управление по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в 17:57.

ЖК расположен в микрорайоне Думан села Бесагаш Талгарского района.

На место происшествия выехали 16 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС Алматинской области. А также 10 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС города Алматы.

Но пожар был потушен до прибытия огнеборцев. Между двумя девятиэтажными нежилыми домами загорелся изоляционный материал.

Жертв и пострадавших нет.

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