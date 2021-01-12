В Акмолинской области изменились правила карантина

Постановление вступает в силу с 00:00 14 января 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области внес изменения и дополнения в карантинные ограничения в регионе, сообщает zakon.kz.

Так, объекты общественного питания в помещениях теперь будут работать с 9:00 до 20:00. (При условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями).

Фитнес-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры могут работать по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя. В субботу и воскресенье они работать не будут.

Сауны, СПА-центры будут работать с 8:00 до 00:00 при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя. В субботу и воскресенье работать не будут.

Не менее 80% сотрудников государственных органов (организаций, предприятий), остаются на дистанционной форме работы при штатном расписании 15 и более сотрудников.

Крытые непродовольственные и продовольственные рынки (торговые дома, торговые центры, павильоны, магазинов и др. по типу рынков) могут работать при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 67. В субботу и воскресенье работать не будут.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры будут работать с 10:00 до 00:00. При соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя. В субботу и воскресенье работать не будут.

Постановление вступает в силу с 00:00 14 января 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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