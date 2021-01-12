В МИД РК прокомментировали гибель 12-летнего казахстанца в Кыргызстане

В МИД РК заявили, что казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами.

В МИД РК прокомментировали гибель 12-летнего казахстанца на горнолыжной базе в Кыргызстане, сообщает zakon.kz.

Мальчик, приехавший на отдых с родителями, спускаясь на лыжах, ударился о дерево и от полученных травм скончался на месте.

В МИД РК заявили, что казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами. Родителям мальчика будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь.

По предварительным данным наш соотечественник погиб из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах, - говорится в сообщении ведомства.

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