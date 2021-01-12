Новый танец на льду покоряет Казнет – теперь замерзший Каспий

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Кадры опубликовал фотограф Ади Бектемиров в своем Instagram.
Видео с фигуристом, катающемуся по замерзшему Каспийскому морю, появилось в Сети, сообщает zakon.kz.
Кадры опубликовал фотограф Ади Бектемиров в своем Instagram. На них парень в черном, которого автор видео отметил, как Нурали Бектемирова, скользит по льду на коньках. Видео снято с квадрокоптера.
Танец проходит под песню Try исполнителя Zack Gray.
6 января видео с Ксенией Панкратовой катающейся в красном платье по льду замерзшего Капчагайского водохранилища покорило Интернет.
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