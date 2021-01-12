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Новый танец на льду покоряет Казнет – теперь замерзший Каспий

Фото: Кадр из видео 12 января 2021, 21:25

Кадры опубликовал фотограф Ади Бектемиров в своем Instagram.

Видео с фигуристом, катающемуся по замерзшему Каспийскому морю, появилось в Сети, сообщает zakon.kz.

Кадры опубликовал фотограф Ади Бектемиров в своем Instagram. На них парень в черном, которого автор видео отметил, как Нурали Бектемирова, скользит по льду на коньках. Видео снято с квадрокоптера.

Танец проходит под песню Try исполнителя Zack Gray.

6 января видео с Ксенией Панкратовой катающейся в красном платье по льду замерзшего Капчагайского водохранилища покорило Интернет.

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