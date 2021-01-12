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Лже-риелтор выманила 2,3 млн у жителей Алматинской области

Фото: image.freepik.com 12 января 2021, 22:32

Задержанная призналась, что потратила деньги на личные нужды.

Женщину, выдававшую себя за риелтора, задержали в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

В дежурную часть Карасайского РУП обратилось трое жителей города Алматы с заявлением о мошенничестве. В апреле 2019 года они передали крупные суммы на покупку земельных участков в пригороде.

Женщина, обещавшая землю, присвоила деньги и исчезла.

Факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 190 ч.1 УК РК. Стражи порядка разыскали и задержали подозреваемую. Ею оказалась 60-летняя жительница города Каскелен.

Задержанная призналась, что в 2019 году получила от трех человек сумму, в общей сложности 2,3 миллиона тенге, под предлогом оказания риелторских услуг при покупке земельных участков. Деньги потратила на личные нужды. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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