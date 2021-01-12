Он был великолепен – Маск по-русски высказался о дне рождения Королева

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Это стало комментарием к твиту "Роскосмоса" о том, что сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева.
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что считает великолепным советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому 12 января исполнилось бы 114 лет, сообщает zakon.kz.
Для этого Маск перешел на русский язык.
Он был великолепен, — отметил основатель Space X и Tesla в "Твиттере".
Это стало комментарием к твиту "Роскосмоса" о том, что сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева. В российской госкорпорации его назвали одним из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения.
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