Полмиллиарда могут списать крестьянским хозяйствам в РК

Об этом заявил министр сельского хозяйства РК на встрече с фермерами.

Почти полмиллиарда долга могут списать крестьянским хозяйствам, пострадавшим от недобросовестного поставщика, передает zakon.kz.

Об этом сообщает Первый канал "Евразия" со ссылкой на слова министра сельского хозяйства РК.

Два года назад 16 аграриев получили займы по программе "Сыбага" для развития племенного животноводства. Нашли поставщика из Татарстана, отправили ему деньги, но обещанного скота так и не получили. А документы на животных оказались поддельными.

Позже в МСХ приостановили выплаты по кредитам. На поставщика подали в суд. А сейчас, на рассмотрение государственной комиссии выдвинули предложение о том, чтобы списать фермерам основной долг по кредитам.

Мы приостановили начисление вознаграждений и оплата основного долга до 2024 года. Во-вторых, консультативная помощь со стороны АКК вся оказывается. Всем конечным заемщикам. В-третьих, все документы, которые требуются для рассмотрения на госкомиссии. Эти все документы переданы. директор департамента развития кредитных товариществ агро-кредитной корпорации Гульдана Сагитова.

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