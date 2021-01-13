Стоимость отопления выросла в 3 раза - жители столицы получили новую платежку

Сначала люди предположили, что поставщик тепла без предупреждения повысил тарифы. Но это информацию опровергли в антимонопольном ведомстве.

Жители столичных многоэтажек получили квитанцию за оплату коммунальных услуг, в которых цена за отопление был выше привычной в два и даже в три раза, сообщает zakon.kz.

Что предсказуемо привело к скандалу, передает КТК.

В этом году нам выставили какой-то безумный счет за тепло. За ноябрь мы заплатили 8 тысяч, а за декабрь выставили 10 тысяч, хотя до этого мы платили по 4 тысячи. Хотя дома всегда холодно. Мейирбек Аманжолов.

Сначала люди предположили, что поставщик тепла без предупреждения повысил тарифы. Но это информацию опровергли в антимонопольном ведомстве.

В "Астана-Теплотранзит" после переполоха объяснили, что руководители управляющих компаний не обеспечили вовремя проверку приборов учета, поэтому потребление тепла им посчитали с учетом средней температуры воздуха на улице, а не реально потребленных гигакалорий.

Необходимо обратить внимание, что в ноябре 2020 года средняя температура наружного воздуха составила минус 6 градусов, а в декабре 2020 года – минус 15. Таким образом, в связи с понижением температуры наружного воздуха в декабре 2020 года объемы потребления услуг теплоснабжения в городе Нур-Султане были увеличены, что, соответственно, было отражено в полученных потребителями квитанциях в январе 2021 года. АО "Астана-Теплотранзит".

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