"Сарыарка" одолела "Кулагер" по буллитам

Итог игры 4:3.

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" по буллитам обыграла петропавловский "Кулагер", сообщает zakon.kz.

Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Казахстана.

Игра началась с атак карагандинцев. На 12-й минуте Степан Грымзин с подачи Аноховского забросил первую шайбу в ворота гостей. На 18-й минуте кулагеровцам удалось сравнять счет. Евгений Попитич с подачи Первухина и Хорошева поразил ворота Никиты Бояркина. пресс-служба ХК "Сарыарка".

Во втором периоде ситуация в матче повторилась. На 21-й минуте Дмитрий Михайлов с подачи Борисевича забросил шайбу в ворота соперников. На 26-й минуте Федор Хорошев с подачи Первухина и Ильина поразил ворота хозяев. 2:2 после второй 20-минутки.

В третьем периоде карагандинская дружина вновь вырвалась вперед, но гости смогли ответить результативным броском. Отличились нападающие "Сарыарки" Сергей Голоднюк и "Кулагер" Евгений Попитич. В овертайме победителя выявить не удалось. В серии буллитов на 65-й минуте матча Андрей Марков вывел карагандинскую команду вперед - 4:3.

Сарыарка (Караганда) - Кулагер (Петропавловск) 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 - Грымзин (Аноховский) - 11:16 1:1 - Попитич (Первухин, Хорошев) - 17:41 2:1 - Михайлов (Борисевич) - 20:42 2:2 - Хорошев (Первухин, Ильин) - 25:05 3:2 - Голоднюк (Грымзин) - 51:02 3:3 - Попитич (Первухин, Нестеров) - 59:19 4:3 - Марков - 65:00 Б

Вратари: Бояркин - Хозяшев

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