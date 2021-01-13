Количество загрузок Signal выросло на 4200% после изменений условий WhatsApp

с 6 по 10 января, конкурирующее приложение было загружено по всему миру около 7,5 миллиона раз.

Число загрузок мессенджера Signal выросло на 4200% после изменения правил WhatsApp, сообщает zakon.kz.

Всего за четыре дня, с 6 по 10 января, конкурирующее приложение было загружено по всему миру около 7,5 миллиона раз — на 4200% больше, чем неделей ранее. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные аналитической фирмы Sensor Tower.

На рост скачиваний повлияло изменение политики конфиденциальности WhatsApp, пишет издание. С 8 февраля 2021 года мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Несмотря на то, что глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что политика не влияет на конфиденциальность сообщений с друзьями или семьей, пользователи удаляют приложение и ищут аналоги. Наряду с Signal выросло количество загрузок и у Telegram: его скачали 9 млн раз — на 91% больше, чем неделей ранее.

Оба приложения больше всего скачивали пользователи из Индии. У Signal было 2,3 млн установок в стране — более 30% новых установок, Telegram там загрузили 1,5 млн раз — это 16% от общего числа.

Для Signal вторым по величине рынком были США, где пользователи устанавливали мессенджер около 1 млн раз. Утром 12 января газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — его загрузили около 545 тысяч раз.

Издание также считает, что на рост приложения в стране наряду с новой политикой WhatsApp повлияли запрет приложения Parler и блокировка действующего американского президента Дональда Трампа в Twitter.

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