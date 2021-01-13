Найденные у Капитолия США самодельные бомбы были оснащены таймерами

ФБР и другие компетентные органы занимаются поиском разместивших их лиц.

Самодельные взрывные устройства, найденные у Конгресса США в день беспорядков в Вашингтоне 6 января, были оснащены таймерами и детонаторами, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Федеральное бюро расследований (ФБР) и другие компетентные органы занимаются поиском разместивших их лиц. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

Те две самодельные бомбы, которые были найдены, были обнаружены <...> вблизи территории Капитолия. Это были настоящие взрывные устройства. У них были детонаторы, у них были таймеры. Мы, конечно же, не знаем в точности, почему они не были приведены в действие. Это сейчас выясняется, - сказал он.

По его словам, сам устройства были потом уничтожены полицией.

Мы ставим в приоритет дела, в которых фигурировало оружие. Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, полиция Вашингтона, ФБР работают над тем, чтобы найти этого человека или этих людей, которые разместили эти устройства, - добавил Шервин.

Он уточнил, что за самые серьезные преступления, совершенные в ходе беспорядков у Конгресса, виновным может грозить до 20 лет тюрьмы.

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