Ученые разработали "умный" ошейник, способный определять эмоции собак

Девайс способен распознать пять эмоций: счастье, спокойствие, тревогу, злобу и грусть.

Южнокорейский стартап разработал и начал продавать "умный" ошейник, использующий технологию искусственного интеллекта для определения эмоций собак на основе их "голоса", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Этот гаджет дает собакам возможность быть понятыми людьми, - приводит агентство Reuters слова директора по маркетингу компании Petpuls Эндрю Гила.

Девайс способен распознать пять эмоций: счастье, спокойствие, тревогу, злобу и грусть. Информацию об эмоциональном состоянии питомца можно узнать через приложение на смартфоне.

Выявляет чувства четвероногих специальный алгоритм, который был разработан на основе анализа более 10 тыс. записей лая 50 различных пород собак. Компания начала собирать данные в 2017 году, спустя три года работа была закончена. Впервые публике устройство было представлено в октябре 2020 года, его стоимость составляет 99 долларов.

Точность алгоритма проверил Сеульский национальный университет, согласно результатам их экспериментов, она составила 90%.

Я думал, что когда мы играем с собакой, она испытывает радость, а когда меня нет дома, она находится в тревоге. На самом деле оказалось, что она бывала зла, когда проигрывала мне, прямо как человек, - сказал один из собачников, который приобрел данный ошейник.

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