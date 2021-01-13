На выездах из Нур-Султана снимают ограничения движения

Меры приняты в связи со стабилизацией погодных условий.

В связи с улучшением погоды открывается движение на автодорогах из Нур-Султана, сообщает zakon.kz.

13 января с 6:15 в связи со стабилизацией погодных условий открыта дорога из города Нур-Султан для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения "с.Кабанбай Батыра – гр.Карагандинской обл" (36-51 ш. г.Нур-Султан–с.Кабанбай батыра - с.Киевка - г.Темиртау, - говорится в сообщении на официальном сайте акимата города.

Кроме того, открыта дорога из города Нур-Султан для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения "г.Нур-Султан- г.Темиртау" (1291-1426 км. г. Екатеринбург – г.Алматы), г.Нур-Султан-гр. Павлодар область" (16-200 г. Нур-Султан-г.Ерейментау-Шидерты).

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