Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов за баррель

Стоимость поднялась выше 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов, достигла отметки в 57,07 долларов за баррель, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные площадки.

Нефть марки Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с 24 февраля 2020 года.

Нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.

По состоянию на 07:23 нефть марки Brent торговалась на отметке 57,08 долларов за баррель (+0,88%). Нефть WTI торговалась на отметке 53,66 долларов за баррель (+0,79%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!