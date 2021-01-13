Опубликована статистика по больным коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 114город Алматы - 111город Шымкент - 11Акмолинская область - 63Актюбинская область - 1Алматинская область - 61Атырауская область - 73Восточно-Казахстанская область - 37Жамбылская область - 10Западно-Казахстанская область - 43Карагандинская область - 39Костанайская область - 75Кызылординская область - 3Мангистауская область - 15Павлодарская область - 48Северо-Казахстанская область - 54Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 164 477 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 58город Алматы - 56город Шымкент - 13Акмолинская область - 82Актюбинская область - 13Алматинская область - 10Атырауская область - 65Восточно-Казахстанская область - 33Жамбылская область - 3Западно-Казахстанская область - 16Карагандинская область - 38Костанайская область - 47Кызылординская область - 3Мангистауская область - 1Павлодарская область - 122Северо-Казахстанская область - 21Туркестанская область - 3

Итого выздоровевших в Казахстане - 150 427.

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