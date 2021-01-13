Семеро казахстанцев погибли в ДТП за два дня: МВД обратилось к водителям

За 10-11 января на дорогах Казахстана было зарегистрировано 35 ДТП.

МВД призывает водителей не игнорировать сообщения об ухудшении погодных условий и закрытии дорог, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

12 января в связи с ухудшением погодных условий полностью закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

Также ограничено автомобильное движение по направлению в Северо-Казахстанскую область на загородных трассах в Акмолинской и Костанайской областях. В Павлодарской области ограничено движение в направлении Карагандинской и Акмолинской областей.

По данным РГП “Казгидромет” 13 января ожидается ухудшение погодных условий в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Павлодарской и Туркестанской областях.

МВД рекомендует жителям указанных регионов воздержаться от дальних поездок и напоминает водителям о необходимости строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями.

Только за два дня (10-11 января) на дорогах страны зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибли семь человек, получили различные травмы 50 человек.

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