Прирост смертей от КВИ и пневмонии зарегистрирован в Казахстане

267 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 января, сообщает zakon.kz.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 23 524 человека (11 673 КВИ+ и 11 851 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 732 пациента, на амбулаторном уровне – 17 792 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 267 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 58 пациентов;• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 377 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 11 января 2021 года зарегистрировано 124 случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 173 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших- 46 499, случаев с летальным исходом - 530, всего выздоровели – 34 118 человек.

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