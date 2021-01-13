Алматы замело

В городе образовалось классические при такой погоде пробки.

В Алматы выпал обещанный синоптиками снег, передает zakon.kz.

В городе в ночь на 13 января начался снег. По прогнозам синоптиков, снегопад будет идти весь день, и остановится к вечеру.

С утра в Алматы образовалось классические при такой погоде пробки. Снегоуборочная техника выходит на дороги убирать обильный снег.

В акимате города сообщили, что за ночь выпало 10 см снега.

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