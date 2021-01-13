Когда лучше убрать новогоднюю елку

Если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить, - пояснил эксперт.

Назван срок, когда лучше избавиться от новогодней елки, передает zakon.kz.

Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев радио Sputnik рассказал, почему натуральную новогоднюю ель не следует оставлять в квартире дольше определенного времени.

Обычно елку держат дома до Старого Нового года, а потом уже выбрасывают. Это разумно, поскольку если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень. директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Впрочем, учитывая, что во время отопительного сезона воздух в квартирах, как правило, очень сухой, плесень на новогоднем дереве не будет развиваться очень быстро, а может и вовсе не появиться. Так что, если выбрасывать елку пока не хочется, можно еще на какое-то время ее оставить.

Из-за того, что в квартирах сухой воздух, вряд ли будет интенсивный рост плесени. Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные какие-то колонии, вряд ли будут больше. Если в помещении влажно, то по древесине может дальше развиваться плесень, но, учитывая сухой воздух в квартирах, в данном случае эта опасность преувеличена, - уточнил Антон Ястребцев.

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