В Нур-Султане девушка скончалась после укола - врачей обвиняют в убийстве

Родные умершей уверены, что медики по ошибке ввели ей другой препарат и таким образом убили любимую дочь и сестру.

В Нур-Султане расследуют дело о смерти пациентки в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, передает zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Жительница Петропавловска приехала на плановое лечение артрита в Научно-исследовательский институте травматологии и ортопедии Нур-Султана. Ей поставили инъекцию, после чего случился анафилактический шок. Раушан Саутова впала в кому и скончалась.

Родные умершей уверены, что медики по ошибке ввели ей другой препарат и таким образом убили любимую дочь и сестру.

Мама Раушан проработала 43 года в медицине и уверена, что здесь очевидная врачебная ошибка. Она думает, что дочери не сделали пробу на аллергию или вовсе перепутали препарат.

Либо медсестра спутала что-то, либо врач назначил что-то другое моему ребёнку. Я прошу всех разобраться министерство здравоохранения, кто понимает, как тяжело потерять ребёнка здорового, умного. Я очень скорблю по своей дочке и очень хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Когаршин Саутова, мама погибшей.

Семья Саутовых уверена, что Раушан можно было спасти. Сноха Алия сама в больнице Петропавловска возвращала с того света пациентов с подобной реакцией на препарат.

Они говорят на какую-то реакцию. Это не правда. Если даже случился этот анафилактический шок на препарат, они должны были быстро и правильно сработать, и спасти. Ладно бы, если дома или на улице случилось, но это в больнице, в отделении. Ее должны были спасти. Алия Саутова, сноха погибшей.

Родные написали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Назначены необходимые экспертизы. Проводится следствие, - сообщила Эльмира Шауленова, руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана.

Если вина медиков будет доказана, им грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

В интересах служебного расследования и в соответствии со статьей 273 "Тайна медицинского работника" Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" информация об анамнезе, диагнозе и других личных сведениях пациента не подлежит разглашению. Дана Уанбаева, пресс-секретарь НИИ травматологии и ортопедии МЗ РК.

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