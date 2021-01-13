В Акмолинской области восстановлена деятельность котельной в Аршалынском районе

Сегодня жители пристоличного поселка обеспечены теплом.

Резконтинентальный климат в Акмолинской области требует четкой и стабильной работы местных служб по обеспечению теплоснабжением, передает управление внутренней политики.

В целях подготовки к отопительному сезону 2021 года в рамках госпрограмм были выделены значительные средства на ремонт и модернизацию теплоисточников и тепловых сетей.

Напомним, что только по "Дорожной карте занятости" реализовано 37 проектов. Проведены работы по реконструкции котельных г. Ерейментау, п. Бурабай, г. Акколь, Шортанды, Зеренда, строительство котельной с. Астраханка, блочно-модульной котельной г. Макинск.

Один из важных проектов в пристоличном Аршалынском районе стали ремонтные работы по установке котельной "Аршалы-2".

Подрядчиком проведены работы по установке твердотопливного водогрейного полуавтоматического котла на 2.5 мВт с КПД и водяной рубашкой не менее 95%, установка насосов циркуляционных не менее 15кВт, 2500 об. мин. "Grundfos" в количестве 4 шт, а также всех комплектующих. руководитель районного отдела ЖКХ Азамат Таласбаев.

Однако, аршалынцы жаловались на низкую температуру в квартирах. Причиной этого стали обнаруженные дефекты в процессе эксплуатации, которые привели к выходу из рабочего состояния котельных установок.

Акиматом сразу проведена работа по установке дополнительных котлов и направлено претензионное письмо, касательно требований по проведению восстановительных работ.

К слову, сегодня жители пристоличного поселка обеспечены теплом. В домах поддерживается температурный режим.

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