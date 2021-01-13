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Нашли гранату на ручке двери - названа причина оцепления в Алматы

Фото: avto25.ru 13 января 2021, 10:22

Граната – не боевая.

В Алматы на ручке двери забора жилого дома нашли гранату, передает zakon.kz.

Видео оцепления появилось в соцсетях.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали произошедшее.

Предмет, похожий на гранату, был обнаружен в частном секторе в Нарурызбайском районе Алматы. Граната – не боевая. Ее истинное происхождение и принадлежность будут установлены по результатам специальной экспертизы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.287 ч.3 УВК РК, - сказано в сообщении.

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