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Подробности гибели школьника из Нур-Султана в горах Кыргызстана

Фото: berdmedia.ru 13 января 2021, 11:10

Судебно-медицинская экспертиза установила, что он получил переломы ноги и шеи.

В УВД Чуйской области сообщили подробности смерти ребенка из Казахстана на горнолыжной базе, передает zakon.kz.

3 января текущего года 35-летняя жительница Нур-Султана с 13-летним сыном приехала в гости к двоюродному брату, который живет в Токмаке Чуйской области. 10 января он со своей семьей и племянником поехали в Каракол. Родственники заселились в гостинице и выезжали на горнолыжную базу "Каприз", пишет 24.kg.

Примерно в 13.00 12 января во время отдыха мальчик поднялся на подъемнике на высоту 3 тысячи 40 метров, где совершил спуск по западной трассе. На высоте 2 тысячи 700 метров при повороте с западной на восточную трассу он ударился о ель. От полученных травм мальчик скончался на месте, - рассказали в УВД области.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что он получил переломы ноги и шеи. Для полного выяснения всех обстоятельств гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные мероприятия.

31 января погибшему исполнилось бы 14 лет.

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