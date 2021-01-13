Пандемия повлияла на сумму и цели взяток в Казахстане

Самыми распространенными оказались взятки за лечение или направление на лечение в больницы, в том числе и не связанное с заболеванием коронавирусом.

По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем, что сумма взятки уменьшилась, но респонденты не связывают это со снисхождением со стороны чиновников, сообщила на брифинге исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян, передает корреспондент zakon.kz.

Что становилось обстоятельствами коррупционной сделки? Мы описали 72 повода и самыми распространенными оказались за получение лечения или направление на лечения в больницы, как связанными с пандемией, так и не связанными с болезнями не характерными с пандемией. На втором месте устройство на работу и на третьем месте устройство ребенка в детский сад. Четвертое – решить земельные вопросы и выдача различных справок из ЦОНа. Стоимость коррупционной сделки составила минимально 1000 тенге и максимально 300 000 тенге. По сравнению с прошлым годом мы наблюдаем, что сумма взятки уменьшилась, но респонденты не связывают это с тем, что взяткодатели были снисходительны, а из-за кризиса договариваться удавалось за меньшие суммы. Исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян.

Всего, по ее информации, специалисты опросили 9 тыс. респондентов по всей стране, и изучили около 1,5 тыс. жалоб с портала "Открытый диалог". В исследовании было задействовано около 200 экспертов, 173 полевых социологов и порядка 12 аналитиков.

Согласно полученным данным, в региональном разрезе чаще с коррупцией сталкивались в таких областях как Жамбылская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Атырауская области.

В этих регионах наши респонденты сообщили, что необходимость договариваться возникала чаще. По итогам 2020 года опрошенные респонденты среди населения сообщили, что попадали в коррупционные ситуации. Это больницы, полиция, управления земельных отношений, детские сады, ЦОНы составили основной костяк госучреждений, где население оказывается вовлеченным в коррупционную ситуацию, — подчеркнули на брифинге.

Исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" добавила, что по сообщению респондентов, инициаторами, как правило, выступали работники ведомств или госучреждений, далее выступали сами граждане, а также выросло число посредников.

С чем связан рост посредников за год на 6 %, так это тем, что респонденты говорили об отсутствие информации и должной коммуникации. Востребованными оказались так называемые, "помогайки". В основном договаривались со специалистами или рядовыми сотрудниками. На заместителей руководителей приходится 17 %, — отметила Шиян.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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