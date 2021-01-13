Доллар подешевел на торгах

Курс доллара снизился на 1,28 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,03 тенге, снизившись на 1,28 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,2-419,7 тенге, евро – 512,5-514,5 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем цены на нефть существенно выросли на торгах.

По состоянию на 11.15 нефть марки Brent торговалась на отметке 57,29 долларов за баррель (+1,25%).

Нефть WTI торговалась на отметке 53,79 долларов за баррель (+1,09%).

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