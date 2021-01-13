Наполовину подняли зарплаты соцработников в Казахстане

C 1 января 2021 года должностные оклады данных работников выросли на 50%, в 2022 году вырастут на 25% от текущего значения, в 2023 году – еще на 25%.

В Казахстане с 1 января 2021 года на 50% увеличены должностные оклады работников социальной сферы. В 2022 году должностные оклады вырастут на 25%, а в 2023 году – еще на 25%. На эти цели из государственного бюджета на предстоящие три года выделено порядка 95 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, 12 января в рамках заседания Правительства РК было принято постановление "О внесении изменений в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", согласно которому в течение трех лет предусмотрено повышение должностных окладов руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т.д.), осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях (МСУ) стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости.

В результате с 1 января 2021 года должностные оклады данных работников выросли на 50%, в 2022 году вырастут на 25% от текущего значения, в 2023 году – еще на 25%.

В постановлении также предусмотрено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персоналов, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания путем изменения размера действующей доплаты с 30% от базового должностного оклада на 40% от должностного оклада.

Реализация данного вопроса позволит приблизить уровень оплаты труда работников социальной защиты к заработной плате работников сфер образования и здравоохранения, что будет способствовать сохранению кадров и оказанию качественных социальных услуг населению, - отметили в министерстве.

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