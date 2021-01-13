Потепление ожидается в Казахстане

Антициклон на большей части республики вызовет кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 января, сообщает zakon.kz.

Антициклон, смещающийся из районов Салехарда 14-15 января, на большей части республики вызовет кратковременное прекращение осадков и понижение температуры воздуха. Лишь в конце периода, с приходом Средиземноморского циклона, ожидается повышение температуры воздуха, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Отмечается, что местами пройдет снег, на юге и западе - осадки (снег, дождь), метель, туман, усиление ветра, в западных и южных областях - гололед.

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