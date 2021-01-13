Кто войдет в Мажилис от Народной партии Казахстана

В него вошли 10 депутатов.

Опубликованы имена 10 депутатов от Народной партии Казахстана, которые будут представлять партию в Мажилисе, передает zakon.kz.

Айкын Конуров - 1972 г.р., депутат Мажилиса VI созыва, председатель Народной партии Казахстана,проживает в городе Нур-Султане. Жамбыл Ахметбеков - 1961 г.р., депутат Мажилиса VI созыва, секретарь Центрального Комитета Народной партииКазахстана, проживает в Нур-Султане. Ирина Смирнова - 1960 г.р., депутат Мажилиса Парламента VI созыва, проживает в Нур-Султане. Айбек Паяев - 1980 г.р., координатор РОО "URAN", проживает в Нур-Султане. Сергей Решетников - 1974 г.р., координатор РОО "URAN", проживает в Нур-Султане. Файзулла Каменов - 1960 г.р., первый заместитель председателя РОО "URAN", проживает в Нур-Султане. Газиз Кулахметов - 1979 г.р., директор административно-хозяйственного управления ТОО "Каратау", проживает в Алматы. Ерлан Смайлов - 1975 г.р., руководитель ИП Аналитическая группа "Кипр", проживает в Алматы. Александр Милютин - 1960 г.р., советник генерального директора АО "КазНИИСА", проживает в Нур-Султане. Айжан Скакова - 1977 г.р., директор Ассоциации экологических организаций Казахстана, проживает в Алматы.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. 12 января в ЦИК РК озвучили итоги. В парламент прошли три партии: Nur Otan, Народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Больше всего мандатов у Nur Otan - 76, у "Ак жол" 12 мандатов, у Народной партии 10 мандатов. Кроме того, от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе будет 9 депутатов.

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