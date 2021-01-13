Любовь или преступление - освободили парня, осужденного за секс с 15-летней

Ему смягчили наказание.

В Актюбинской области смягчили наказание парню, осужденному за интимную связь с 15-летней, передает k.

Об этой истории стало известно осенью прошлого года. Под следствие попал 17-летний парень, вступивший в отношения с 15-летней девушкой. Они полюбили друг друга и стали встречаться. Сбегали из дома. Мать девочки после одного из таких побегов потребовала сделать экспертизу. В итоге было заведено уголовное дело. Сообщалось, что мама девочки потом пожалела о том, что написала заявление. Но было поздно. 24 ноября парню вынесли приговор.

Суд установил, что он неоднократно совершил половое сношение с несовершеннолетней. Юношу приговорили к 3 годам лишения свободы по статье 122 ч.3 п.1 УК РК - неоднократное половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

В Актюбинском областном суде прошло апелляционное слушание по делу.

В суде отметили, что по закону ответственность за добровольное половое сношение наступает, если подсудимый достиг 16 лет, а потерпевшая не достигла этого возраста. Если половое сношение было неоднократным, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Это особо тяжкое преступление.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что вина парня полностью доказана. И его действия были квалифицированы правильно. Однако закон допускает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией вменяемой статьи, если есть исключительные смягчающие обстоятельства (ст.55 ч.4 УК).

Судебная коллегия признала такими обстоятельствами несовершеннолетний возраст Т., его раскаяние, положительную характеристику, мнение потерпевшей и ее законного представителя. В связи с чем суд назначил Т. наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и освободил его из-под стражи, - сообщили в суде.

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