Почти 2 тысячи казахстанцев вернулись из-за границы за сутки

12 января на территорию Казахстана прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Информацию по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, на 12 января предоставил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает zakon.kz.

12 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 16 международных авиарейсов из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, РФ, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, - говорится в сообщении.

Из 1 764 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 670 человек, без справок прибыли 94 гражданина РК, в том числе:

в аэропорт г. Алматы – 7 рейсов, 1 401 пассажир, со справками – 1 350, без справок - 51; в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 322 пассажира, со справками - 319, без справок - 3; в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 1 пассажир со справкой; в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 40 пассажиров без справок.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана

По результатам ПЦР-анализа, у всех 163 граждан РК, прилетевших в РК 11 января, тестирование показало отрицательный результат.

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