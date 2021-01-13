В Казахстане снизилось доверие к госорганам, но это не касается Президента

В Transparency Kazakhstan отмечают, что есть регионы, где распространено мнение, что без коррупции ни одного вопроса решить невозможно. Это Жамбылская область, города Алматы и Шымкент.

В сравнении с 2019 годом мы наблюдаем уровень падения доверия ко всем госорганам, за исключением Президента, сообщила на брифинге исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян, передает корреспондент zakon.kz.

В сравнении с 2019 годом мы наблюдаем уровень падения ко всем госорганам, за исключением Президента - к нему уровень доверия по итогам 2020 года увеличился на 9% и составил 70%. На втором месте по доверию Агентство по противодействию коррупции - 63%, Правительство — 59%, Агентство по делам государственной службы и партия Nur Otan, а также СМИ. Свыше 60% (из 9 тыс. — прим.) опрошенных казахстанцев готовы оказать содействие в борьбе с коррупцией. исполнительный директор ОФ "Transparency Kazakhstan" Ольга Шиян.

По ее словам, респонденты пяти областей считают, что разговоры о коррупции сильно преувеличены.

Есть также более прагматичные регионы, в которых распространено мнение, что без коррупции ни одного вопроса решить невозможно. Такие регионы это Жамбылская область, города Алматы и Шымкент, — уточнили на брифинге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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