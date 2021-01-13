В Алматы началась процедура по возврату Кок-Жайляу в Иле-Алатауский нацпарк

Постановление было принято 20 декабря 2020 года.

В Алматы началась процедура по возврату урочища Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского национального парка, передает zakon.kz.

В сентябре 2020 года для упрощения процедуры возврата земель в состав Иле-Алатауского нацпарка были внесены поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.

Через пару месяцев, 20 декабря, акимат Алматы выпустил постановление. В нем говорится, что у Управления туризма прекращается право на безвозмездное пользование землями урочища Кок-Жайляу. Об этом сообщили в Управлении земельных отношений города.

Дальнейший возврат земель в состав Иле-Алатауского нацпарка будет осуществлен решением правительства.

В 2014 году вышло постановление правительства о том, что земли Иле-Алатауского нацпарка из категории особо охраняемых природных территорий переводятся в категорию земель запаса Медеуского района Алматы. Это было сделано для строительства горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайляу.

Общественники выступили против. И вот в 2019 году Президент, учитывая их мнение, запретил строительство курорта в урочище.

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