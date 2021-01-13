Доллар в 2021 году упадет до 350-370 тенге - экспертное мнение

Не забывайте главное правило инвестиций - никто не знает будущего, даже самый умный и богатый в мире человек.

Какими будут российский рубль и казахстанский тенге в 2021 году; почему в последние месяцы стремительно выросли цены на биткоин; могут ли цифровые деньги заменить золото; что делать тем, кто уже решил инвестировать в криптовалюты свои сбережения – тема беседы журналиста zakon.kz с экспертом консалтинговой компании theroom_invest Нургали Нурмахамбетовым.

- Нургали Мейрамбекович, каким, на ваш взгляд, будет у нас курс доллара в 2021 году и какие факторы будут на это влиять?

- Среднесрочный прогноз на 6-9 месяцев 2021 года возможен в пределах 350-370 тенге за доллар. При этом на курс будут влиять два основных фактора.

Первый - новая программа стимулирования американской экономики на 1,7 триллионов долларов. Второй - дальнейший рост цен на нефть до уровня 65 долларов за баррель в связи с одобрением вакцин по коронавирусу и ожиданиями инвесторов по быстрому восстановлению мирового спроса на нефть в 2021 году.

- Какие риски вы здесь видите?

- Во-первых, ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире. Во-вторых, возможные новые санкции со стороны нового президента США Джо Байдена по отношению к России. В-третьих, снижение цен на нефть вследствие ухудшения прогноза по росту мировой экономики в 2021 году.

Если говорить в целом о текущей ситуации в сфере финансов, то с 3 ноября 2020 года происходит укрепление тенге по отношению к доллару США. Курс доллара снизился с уровня 435 тенге до 419 тенге. Это вызвано крупнейшим падением доллара на мировых площадках по отношению ко всем валютам мира.

Большая помощь экономике во время пандемии в 2020 году со стороны правительства США в размере 4 триллионов долларов и снижение ставки ФРС до 0,2 процентов годовых сильно повлияли на стабильность американской валюты. В этом году ожидается дальнейшая помощь для своих граждан со стороны новых американских властей в размере 1,7 триллионов долларов, что может привести к дальнейшему снижению курса доллара.

Многие ведущие инвестиционные компании мира прогнозируют падение американской валюты в 2021 году на уровне 20 процентов по отношению к валютам развивающих стран. В разряд развивающихся стран входят российский рубль и казахстанский тенге.

- Подобная ситуация, кажется, уже была в нашей стране?

- В 2000-х было. С января 2003-го по январь 2009-го тенге вырос по отношению к доллару США на 23 процента. В течение шести лет курс тенге ежегодно стабильно укреплялся, что вызвало определенную реакцию среди населения страны. Исчез страх девальвации.

Коммерческие банки и квазигосударственные компании страны свободно занимали за рубежом миллиарды долларов по ставке 5-7 процентов и без какого-либо страха размещали их внутри страны под 10-12 процентов годовых. Банки выдавали тенговые кредиты в огромных размерах, как физическим, так и юридическим лицам.

Долевое строительство и дешевая ипотека резко взвинтили цены на недвижимость и земельные участки. Цены на акции банков также росли по 100 процентов в год. Стоимость 1 кв. м. недвижимости в районе "золотого квадрата" Алматы доходила до 5000 долларов. Люди в одночасье становились долларовыми миллионерами.

Резкое снижение цен на нефть и мировой финансовый кризис в 2008-2009 годах нанесли сокрушительный удар по рынку недвижимости и курсу тенге в стране. В Казахстане начался затяжной экономический кризис. С тех пор курс национальной валюты в течение последующих 11 лет и трех девальваций снизился до 430 тенге за доллар США. Доллар вырос на 258 процентов.

- После таких событий любое мнение об укреплении нашего тенге может вызвать лишь сомнения и критику в адрес эксперта...

- Возможно. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на ряд факторов, которые в ближайшем будущем могут сильно повлиять на валютный рынок нашей страны.

- То есть это ваш прогноз в отношении российского рубля и казахстанского тенге в 2021 году?

- Очевидными становятся факторы, которые могут позитивно повлиять на стоимость казахстанской валюты.

Первое - продолжение роста стоимости нефти на товарных рынках. Текущая цена 55 долларов за баррель уже вызывает у многих экспертов скептицизм. Но текущая ситуация на товарных биржах показывает, что большинство инвесторов ставят на продолжении роста цен на сырьевые товары. Ожидается рост цен на нефть до уровня 65 долларов за баррель в ближайшие 3-6 месяцев.

Так, лучший инвестиционный банк мира Goldman Sachs накануне дал следующее сообщение: "ожидаем, что из-за более ограниченного предложения на рынке, нефть достигнет отметки 65 долларов к середине 2021 года, а не к концу 2021-го, как предполагалось ранее".

Скорее всего, это увеличит поступление экспортной выручки в страну и вызовет давление на доллар.

Второе - увеличение притоков инвестиций на казахстанский рынок со стороны российских инвесторов. Наблюдается большой дисбаланс между ставками доходности в Казахстане и России. Так, базовая ставка российского Центробанка составляет 4,25 процентов, в то же время у Национального банка Казахстана ставка осталась на уровне 9 процентов. Отсутствие валютных рисков и ограничений по передвижению капитала может вызвать большой приток дешевых российских денег на казахстанский рынок.

Третье - приток иностранных инвестиций в поисках высоких доходностей. В 2021 году вследствие очень низких ставок на американском и европейском рынке и большого количества новой ликвидности, можно ожидать увеличения спроса на казахстанскую доходность среди иностранных инвесторов. Низкий девальвационный риск нашей валюты в 2021-м является дополнительным фактором в пользу инвестиций в нашу страну.

Четвертое - на текущий момент происходит серьезный рост цен на медь, которую экспортирует наша страна. Причина резкого роста цен на медь – растущая зеленая экономика.

Резкий рост производства электромобилей в мире, который произойдет в следующие несколько лет, и поддерживаемый серьезными льготами и средствами со стороны правительств США, Европы, Японии и Китая. Зеленая экономика потребляет очень много меди. Так, на производство одного электромобиля уходит в два раза больше меди, чем на производство обычного бензинового автомобиля. Строительство огромного количества электрозаправок потребует еще больше меди.

Единственная альтернатива меди в зеленой экономике – алюминий. Его тоже в нашей стране очень много. Все это приведет к дополнительному притоку экспортной выручки в нашу страну. И, соответственно, давление на американскую валюту.

Конечно, при всем этом сохраняется большое количество рисков на текущий момент, которые могут отрицательно повлиять на стоимость нашего тенге.

- А на долларовые сбережения на депозитах это повлияет?

- Как раз хотел сказать об этом. Да, еще больше рисков несут ваши сбережения на депозитах, которые вы храните в долларах США.

- Нургали Мейрамбекович, сейчас казахстанцы все больше и больше интересуются криптовалютой, многие, например, стали покупать биткоин и цена на него в последнее время резко подскочила…

- Да, за четыре месяца рост составил 281 процент. Если в сентябре 2020 года биткоин был на уровне 11 тысяч долларов, то на 8 января 2021 года достиг максимума в 41 921 доллар. Сейчас проходит коррекция, и цена на биткоин упала на 16,8 процентов в течение четырех дней и составляет 34 841 доллар.

- Как объяснить стремительный рост цен на цифровые деньги? По мнению некоторых инвесторов, они уже заменили золото.

- Так в основном говорят молодые инвесторы, в большом количестве пришедшие на рынок в последнее время и свято верующие в новую реальность. На их взгляд, в любое неспокойное время большинство инвесторов будут уходить в криптовалюты, а не в золото, а сейчас крайне неспокойное время, новые штаммы коронавируса, новый локдаун в Европе, осада Капитолия в Вашингтоне…

Лично я считаю, что сейчас криптовалюты не могут заменить золото по двум причинам.

Первое - криптовалютам характерна очень высокая волатильность, цены на них могут показывать как рост в 100 процентов за месяц, так и падение за неделю на 30 процентов. Подобная волатильность неприемлема для таких крупных инвесторов, как государственные Центробанки, которые большую часть резервов хранят в золоте.

Другие институциональные инвесторы во всем мире - пенсионные фонды, крупные государственные фонды, крупнейшие банки второго уровня - также осторожны в вопросах криптовалют, предпочитая золото или американский доллар.

Второе - криптовалюты не обладают большой ликвидностью, характерной для золота или американского доллара. Большая часть существующих биткоинов принадлежат узкому кругу инвесторов и не участвуют в ежедневных транзакциях. В ежедневных торгах участвуют новые появившиеся биткоины и небольшой запас старых, что создает узкий рынок, растущий при малейшем росте интереса к данной криптовалюте со стороны розничного инвестора.

Исходя из этого, я остаюсь при мнении, что текущие цены на биткоин и другие криптовалюты являются крайне опасными для покупки.

- Что делать тем, кто уже решил инвестировать в криптовалюты свои сбережения?

- Конечно, нельзя отрицать того, что криптовалюты уже заняли свое место в этом мире. И завтра они уже не исчезнут.

И если вы уже решили инвестировать в них часть своих сбережений, соблюдайте следующие условия: покупайте биткоин лишь после завершения текущего падения и длительного пребывания на одном уровне. По крайней мере, в течение одного месяца.

Общая доля криптовалют не должна превышать 20-30 процентов от ваших сбережений.

Покупайте частями, в разное время.

И не забывайте главное правило инвестиций - никто не знает будущего, даже самый умный и богатый в мире человек.

Торгын Нурсеитова

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