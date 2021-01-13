"Встречайте!" Навальный заявил о возвращении в Россию

Он написал, что утром купил авиабилеты авиакомпании "Победа" и 17 января, в воскресенье, вернется домой.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о скором возвращении из Германии в Россию, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю. Алексей Навальный.

⠀Он написал, что утром купил авиабилеты авиакомпании "Победа" и 17 января, в воскресенье, вернется домой. Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании "Победа" и купил билеты.

Встречайте, - заключил он.

20 августа по пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. Сторонники оппозиционера заявили, что его отравили.

Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику в Берлине, на этом настаивали его родные. 10 сентября Навальный пришел в себя. Также появилось первое фото Навального из больницы. Сообщалось, что он останется в ФРГ до окончания реабилитационного срока.

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