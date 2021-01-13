Республиканская трасса закрыта в Алматинской области

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать смс-сообщениями, передаваемых службой 112.

В Алматинской области закрыта автодорога Ушарал - Достык, передает zakon.kz.

По сообщению Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" и Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор" 13 января в 17.10 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран, отсудствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык (84-184 км, с. Коктума - ст. Достык), - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать смс-сообщениями, передаваемых службой 112.

При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

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