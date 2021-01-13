В Актюбинской области новые ограничительные меры

Новое постановление принято 13 января 2021 года.

И.о. главного государственного врача Актюбинской области подписал новое постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Актюбинской области" от 13 января 2021 года, передает zakon.kz.

Так, в области продолжится:

с третьей четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; с третьей четверти 2020-2021 учебного года обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей); с третьей четверти 2020-2021 учебного года комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима); с третьей четверти 2020-2021 учебного года индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

Вместе с тем продолжен запрет:

на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, спортивных (за исключением, чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.; деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярдные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг-центры, кальянные (в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей; деятельности детских оздоровительных лагерей; деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп; деятельности банкетных залов; работу аквапарков; работу столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведений.

Полностью текст постановления можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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