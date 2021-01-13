Тариф на отопление в Алматы не менялся – ДКРЕМ

Тема тарифа не утихает.

Алматинцы продолжают активно обсуждать тариф за квадратный метр, по которую им придется заплатить за отопление в январе. По мнению горожан, он повысился. Алматинские тепловые сети ранее комментировали, что изменений цены нет, но вопросы у людей все еще остались. Корреспондент zakon.kz попросил прояснить ситуацию представителей антимомнопольного органа.

И.о. руководителя Департамента по регулированию естесевтенных монополий по Алматы Тимур Каленов сообщил, что тариф для тех, в чьих домах установлены общедомовые счетчики тепла, утверждается ведомством как тариф за 1 Гигокалорию потребленного тепла, а для домов, не оснащенных общедомовыми приборами учета, тариф утверждается, исходя из нормы (к примеру, в октябре – 31 тг/м², ноябре – 156 тг/м², декабре – 208 тг/м², и так далее).

Из месяца в месяц в квитанциях алматинцы видят разные суммы за отопление и горячую воду. Объем тепловой энергии, который заходит в дом, учитывается общедомовыми счетчиками, и он каждый месяц разный. То есть, в дом зашел определенный объем тепловой энергии, после чего этот объем распределяется по квартирами, у всех разная площадь. Необходимо учитывать, что тариф, который Антимонопольный департамент утвердил за 1 гигокалорию, он не меняется, и составляет 4 810,63 тг/Гкал c НДС. Но из-за того, что каждый месяц объем, который потребил дом, разный, из-за этого тариф за квадратный метр для квартир в каждом месяце разный, - сказал Тимур Каленов.

По поручению Главы государства ДКРЕМ в 2020 году провел большую работу, чтобы не допустить роста тарифов с 1 января для населения.

Мы снизили тарифы на теплоисточниках, за счет чего удалось удержать тариф для населения на прежнем уровне в 2021 году. Компенсирующий тариф в Алматы был введен для АлТС в прошлом году, и сейчас он действует, - добавил Тимур Каленов.

Ранее в АлТС поясняли, что даже два рядом стоящих дома, возведенные по одному типовому проекту, могут потреблять разное количество теплоэнергии. Из-за не утепленных служебных помещений (подъезды, чердаки, подвалы), разбалансировки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения, использования в отдельных квартирах дополнительных секций радиаторов, возникает дисбаланс в процесс теплоотдачи, рассчитанный строительным проектом внутридомовых инженерных схем.

Альберт Ахметов

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