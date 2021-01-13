Армена Саркисяна госпитализировали в больницу

У президента есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония.

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусной инфекцией, госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Президент Армен Саркисян, который заразился новым типом коронавируса и проходил лечение в домашних условиях, госпитализирован. У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония. пресс-служба президентского аппарата.

5 января в аппарате армянского лидера сообщили, что у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне и остается там сейчас, выявили коронавирус, он находится в самоизоляции. Заразилась и его жена.

8 января помощник президента Асмик Петросян сообщила, что течение болезни у Саркисяна, "находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное". Также она отметила, что после стабилизации состояния здоровья и разрешения врачей президент незамедлительно вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.

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