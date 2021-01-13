Тепличная клубника уезда Лоп появилась на рынке

Собирать нужно только спелые плоды, аккуратно срывая их, чтобы не повредить мякоть и ветви, что повлияет на вкус и на дальнейший рост, - рассказывает ответственное лицо теплицы Ци Сянган.

Несмотря на то, что сейчас на улице холодная зима, при поддержке современных научных и стандартизированных технологий выращивания первая тепличная клубника уезда Лоп в Синьцзяне появилась на местных рынках. 25 декабря, войдя в теплицу, мы почувствовали сладкий фруктовый аромат и увидели грядки с зелеными листьями. А под ними прятались ярко-красные, сочные плоды клубники, при виде которых у нас потекли слюнки.

Чарующие зимние лучи солнца проникали сквозь пленку теплицы, воздух был влажный и свежий. На белые цветки время от времени приземлялись пчелы. "Собирать нужно только спелые плоды, аккуратно срывая их, чтобы не повредить мякоть и ветви, что повлияет на вкус и на дальнейший рост", - рассказывает ответственное лицо теплицы Ци Сянган.

Ци Сянган, который вырос в уезде Лоп и окончил факультет садоводства Синьцзянского профессионального сельскохозяйственного колледжа, в конце 2019 года взял в подряд 20 теплиц в деревне Тованпичекчи поселка Хангуй в пригороде уезда Лоп для выращивания клубники с высокими вкусовыми характеристиками. В соответствии с характером роста ацидофильных организмов клубники он сначала улучшил местную щелочную почву органической питательной почвой, а затем посадил саженцы клубники с материка для выращивания и размножения самостоятельно. После более чем полугода тяжелой работы Ци Сянган, наконец, успешно вырастил партию красной и желтоволосой клубники, а в октябре прошлого года официально поставил пять теплиц. "Я выбираю натуральную разлагаемую пластиковую пленку для образования гребней, применяю биоорганические удобрения, капельное орошение под полиэтиленовой пленкой, опыление пчелами, плюс преимущество естественного освещения, поэтому клубника имеет сочную мякоть, яркий цвет, сладкий вкус и хорошее качество", - отмечает он.

Благодаря тщательному уходу клубника во всех пяти теплицах вовремя созрела. Сейчас клубника партия за партией выходит на рынок, а цена за килограмм превышает 100 юаней. Ци Сянган отмечает, что сосредоточит свое внимание на использовании передовых достижений науки и технологий, постепенном внедрении новых и превосходных сортов, расширении масштабов посадки и развитии беспочвенного и вертикального выращивания, использовании естественных биологических бактерий для контроля болезней и насекомых, сокращении использования химических удобрений и пестицидов.

Успешные посадки превосходных сортов клубники не только привлекли потребителей к сбору и покупке, но также привлекли многих сельских жителей, которые хотели изучить технологии выращивания. В тот же день Байкер Маткурбан, житель деревни Тованпичекчи, и несколько друзей вместе пришли на плантацию и полюбовались тепличной клубникой. "Клубника высшего сорта, а вкус просто потрясающий", - с удивлением сказал он. "Сяо Ци хоть и молодой, но опытный знаток. Фрукты и овощи, которые он выращивает, превосходного качества и дороже, чем те, которые выращиваем мы. Поэтому мы хотим за ним понаблюдать, чтобы изучать методы выращивания высокоэффективных сельскохозяйственных культур и увеличить тем самым свой доход", - добавил он.

Я люблю уезд Лоп, а моя жена любит клубнику. Поэтому я хочу полностью раскрыть свой профессиональный опыт и выращивать здесь высокосортные фрукты и овощи, чтобы каждый мог есть свежие, вкусные, экологические и высококачественные фрукты и овощи, выращенные здесь, чтобы все местные жители испытали радость от сбора урожая зимой, чтобы удовлетворить стремление каждого к качественной жизни, - рассказывает Ци Сянган. - В то же время я надеюсь, что благодаря моей собственной практике и продвижению в своем деле я смогу побудить жителей деревни участвовать в трудовой деятельности, чтобы больше людей могли увеличить производство и доход с помощью современной науки, чтобы все могли сеять и пожинать сладкие плоды и стремиться к богатой жизни.

В настоящее время, помимо клубники, на уникальной высококачественной фруктовой и овощной плантации выращиваются еще такие фрукты и овощи, как хурма, каштан, тыква, помидоры, а также скрещенные огурцы, которые выращивают 10 жителей деревни, тем самым они увеличили свой ежемесячный доход на 2000 юаней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!