В Минздраве не исключают завоз в Казахстан нового штамма коронавируса

Учитывая воздушно-капельный механизм передачи, нельзя однозначно исключить риск его завоза в нашу страну, сказал главный санврач Казахстана.

Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Ерлан Киясов не исключает завоза в Казахстан новых более опасных штаммов коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Мутации являются обычной в эволюции вирусов. В сентябре в Юго-Восточной Англии был выявлен первый случай нового штамма коронавируса с помощью вирусного, геномного секвенирования, который состоит из множества изменений генетической линии. главный санитарный врач Ерлан Киясов

На сегодня, по его словам, данный тип вируса идентифицирован в нескольких странах, включая Данию, Австралию, Италию, Исландию, Нидерланды, Россию и другие страны.

Он добавил, что вирус, по предварительным данным, более активно распространяется среди молодых групп населения, в отличие от других видов вирусов.

Но это пока предварительные данные. Изучение этого феномена еще продолжается. В Казахстане этот тип вируса не выявлен. Но, учитывая воздушно-капельный механизм передачи, нельзя однозначно исключить риск его завоза в нашу страну, — отметил санврач.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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