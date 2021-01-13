Школьным столовым разрешат работать

Правда работать столовые смогут только в тех областях и городах, где не будет ухудшения ситуации по коронавируса.

В стабильных по санитарно-эпидемиологической ситуации регионах могут разрешить работу школьным столовым. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

По школьным столовым - также вопрос рассматривается, - сказал Киясов.

По его словам, в настоящее время имеется предложение по открытию школьных столовых в отдельных регионах, которые находятся в благоприятных эпидемиологических зонах.

Также будет здесь подробно расписан алгоритм открытия этих школьных столовых для итого, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей и снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, - добавил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!