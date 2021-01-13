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Подросток погиб от гранаты времен ВОВ

Фото: militaryarms.ru 13 января 2021, 17:16

Боеприпас он купил в антикварном магазине.

Подросток из американского штата Вирджиния погиб в результате взрыва боевой гранаты времен Второй мировой войны, которую он купил в антикварном магазине, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В Федеральном бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ сообщили, что ручная граната, предположительно, была приобретена в антикварном магазине в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в июне 2020 года. Спустя шесть месяцев, 23 декабря, боеприпас взорвался. В результате погиб подросток.

Власти предполагают, что этот же продавец летом мог сбывать и другие гранаты, которые могут содержать взрывчатые вещества и представлять опасность.

На момент продажи ни продавец, ни покупатели не знали, что гранаты не обезврежены и могут взорваться, - отметили в бюро.

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