Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году

В случае, если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву.

2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования. Какую декларацию должны представлять государственные служащие в текущем году, разъяснили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

До введения всеобщего налогового декларирования государственные служащие, приравненные к ним, их супруги ежегодно представляли в органы государственных доходов декларации о доходах и имуществе по форме 230.00. Однако требования по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 230.00) прекращаются с 1 января 2021 года.

Это связано с тем, что в 2021 году указанные лица должны будут представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, указав при этом активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года, - пояснили в КГД.

Декларация представляется по месту жительства (пребывания):

при представлении на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года; при представлении в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.

При этом необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за пределами РК и иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса, указанные лица, представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства).

Срок представления данной декларации не позднее 31 марта 2021 года.

С 2022 года такие доходы будут указываться в декларации по форме 270.00.

В случае, если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву.

Налоговым законодательством внедрение всеобщего декларирования определено в четыре этапа.

На первом этапе - с 1 января 2021 года - обязаны декларироваться:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республики Казахстан" и законом "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

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