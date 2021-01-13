Казахстанская вакцина получила временную регистрацию

На брифинге заверили, что в Минздраве заинтересованы в доступности для населения вакцин от коронавирусной инфекции.

Казахстан готов зарегистрировать вакцины от COVID-19 в короткие сроки, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством прорабатываются вопросы, чтобы была доступность для всех вакцин. Но с учетом реалий на сегодня у нас большая готовность есть по нашей казахстанской вакцине, а также российской "Спутник-V". На сегодня дана временная регистрация отечественной вакцине QazCovid-In, выдана временная регистрация 31 декабря на 9 месяцев. заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков

Он добавил, что параллельно идет переговорный процесс по вакцинам других компаний, в частности, Moderna, а также Pfizer.

По "Спутнику" идут подготовительные работы. По нему должны еще представить соответствующее досье. В рамках этого же постановления возможна регистрация. По другим зарубежным вакцинам (по Moderna и Pfizer) мы обсуждали с коллегами. Вопрос стоит в чем? Мы их приглашаем, по правилам регистрации лекарственных средств позволяется в ускоренном виде зарегистрировать до 70 дней. Кроме того, с учетом данной эпидситуации Национальный центр экспертизы готов днем и ночью проработать, чтобы в кратчайшие сроки зарегистрировать. Эти данные доведены до этих компаний и сейчас вопрос на стадии переговоров, - объяснил замглавы комитета.

На брифинге заверили, что заинтересованы в получении казахстанцами доступа к вакцинам различных компаний, однако все зависит от объема их производства и возможностей поставок.

Мы заинтересованы, чтобы население Казахстана могло получить доступно все вакцины, чтобы обеспечить граждан. Эти компании сейчас ведут переговоры с уполномоченными органами. Зависит также от объема производства компаниями и возможностью поставок, - пояснил Асылбеков.

Он отметил, что "подготовка к вакцинации идет очень активно".

У нас создана рабочая группа. Вопросы подготовки шприцов, логистики, хранения прорабатываются. Уже "СК-Фармацией" проработаны четыре хаба, где могут крупно разместить вакцины. Отработаны вопросы также с управлениями здравоохранений и со складами. Кроме того, разрабатываются методические рекомендации по полностью проведению, хранению и транспортировке вакцин. По шприцам подготовлены запасы по объемам, которые запланированы в рамках вакцинации. В дальнейшем этот процесс продолжается, - заключил Асылбеков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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