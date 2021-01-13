Путин объявил о массовой вакцинации всех россиян

Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Президент России Владимир Путин призвал переходить к массовой вакцинации россиян от COVID-19 со следующей недели, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Он распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Российская вакцина "Спутник V" уже одобрена к применению в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. Алжир первым в Африке зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19, а Палестина - первой на Ближнем Востоке. Ожидается, что до конца января вакцину одобрят еще в десяти странах, отмечает RT.

С начала эпидемии в России выявлено 3 425 269 случаев COVID-19, за все время от осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 62 273 человека. Выздоровели 2 800 675 пациентов.

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