Депутаты пяти партий представлены в маслихатах Жамбылской области

За объективностью и прозрачностью голосования следили 2176 доверенных лиц, наблюдателей, представителей средств информации.

По итогам состоявшихся 10 января выборов выросло количество представителей политических партий в маслихатах Жамбылской области, передает zakon.kz.

В Жамбылском регионе, помимо областного и Таразского городского, действуют еще 10 районных маслихатов. Всего 206 мандатов. Самые представительные в наиболее густонаселенных районах: Кордайском - 19 мандатов, Байзакском - 17 и Шуском - 16.

По итогам выборов в маслихатах области у партии "Nur Otan" 175 мест, НДПП "Ауыл" - 12, ДПК "Ак жол" - девять, восемь мандатов у Народной партии и два – ПП "Адал".

К одним из заметных отличий нового состава маслихатов можно отнести увеличение с семи до 31 количества депутатов, представляющих другие партии, помимо НДП "Nur Otan".

На выборах в областной маслихат партия "Nur Otan" набрала 81,2 процента голосов, НДПП "Ауыл" - 8,4 процента, ДПК "Ак жол" - 8,6, ПП "ADAL" - 1,69 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, областной маслихат представлен тремя партиями: "Nur Otan" (30 мандатов), "Ауыл" и "Ак жол" имеют по три мандата.

Также по три партии представлены в Таразском городском и четырех районных маслихатах, в шести районных маслихатах будут представлены по две партии.

За объективностью и прозрачностью голосования следили 2176 доверенных лиц, наблюдателей, представителей средств информации.

От Центра непартийного наблюдения за выборами следили 553 человека, в том числе 109 мобильных наблюдателей от ОО "Жастар зерттеу", 206 представляли Федерацию профсоюзов и 238 – Гражданский альянс. Нами был обеспечен полный охват избирательных участков. Наибольшая активность избирателей наблюдалась до полудня и после 16 часов. Любой процесс не обходится без шероховатостей. Но, несмотря на некоторые задержки с протоколами, перебои со связью, особенно с отдаленными и высокогорными районами, выборы прошли в штатном режиме, грубых нарушений выборного законодательства не было. руководитель Центра непартийного наблюдения по Жамбылской области Парида Мамедова

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