Алматинцев попросили не парковать машину у обочин

Все из-за обильного снегопада.

В Алматы с 4:30 утра и до 18 часов вечера выпало 16-18 см снега. О том, как его вывозили в течение дня коммунальные службы, рассказали в акимате Алматы, передает zakon.kz.

В целях предупреждения гололеда коммунальщики с начала снегопада посыпают противогололедными материалами дороги, перекрестки, съезды транспортных развязок, а также сметают снег.

Израсходовано 6 664 тонны противогололедных материалов, - отметили в акимате Алматы.

Продолжается очистка тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

В горных, предгорных районах, а также пешеходных зонах производится вывоз снега. По состоянию на 18.00 вывезено 3860 куб. м. Организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Днем работало 630 ед. спецтехники, в том числе 234 пескоразбрасывателя, а также 1907 дорожных рабочих, - добавили в акимате.

Ночью планируется массовый вывоз снега силами 116 самосвалов. Всего будет задействовано 614 ед. спецтехники и 510 дорожных рабочих.

В связи с запланированным массовым вывозом снега в ночной период с 13 на 14 января в целях оперативного проведения снегоуборочных работ автолюбителей просят с пониманием отнестись к проведению снегоуборочных работ и убрать припаркованный автотранспорт с обочин дорог.

Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором, - заключили в акимате.

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