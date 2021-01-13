Футзальный "Кайрат" остался без 3 игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Они сдали положительный тест на COVID-19.

Эдсон, Фернандиньо и Гадейя не смогут помочь алматинскому футзальному клубу "Кайрат" в предстоящем матче Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы клуба, тест на коронавирус этих игроков оказался положительным.

В связи с этим, все трое остались в Алматы и не сыграют в выездном матче с белорусским "ВитЭном". Остальные сотрудники и игроки уже в Беларуси и готовятся к матчу, по итогам которого решится судьба путевки в 1/8 финала ЛЧ. Игра пройдет 16 января в 17:00 по времени Нур-Султана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!