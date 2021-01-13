Крупнейший за 30 лет суд над мафией начался в Италии

Считается, что Ндрангета контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других стран.

Сегодня стартует крупнейший за последние три десятилетия судебный процесс над мафией в Италии, в ходе которого более 350 человек, предположительно связанных с преступным синдикатом Ндрангета, будут обвинены по ряду серьезных обвинений, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Ожидается, что судебный процесс продлится более двух лет.

Суд заслушает 900 свидетелей обвинения и 400 адвокатов, а также 58 государственных свидетелей, которые готовы нарушить молчание и раскрыть секреты Ндрангеты.

Процесс будет проходить в специально переоборудованном здании в южном регионе Калабрии.

Сообщается, что сегодня начнется слушание в отношении одной ветви - семье Манкузо, которая действует в калабрийской провинции Вибо-Валентия.

Большинство обвиняемых были задержаны еще в декабре 2019 года после рейдов в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии.

Предполагаемый босс клана 66-летний Луиджи "Дядя" Манкузо, считается самым важным участником. Помимо членов преступного синдиката, под процесс попали возможные сообщники, включая политиков, государственных служащих, полицейских и бизнесменов.

В этот список входит Джанкарло Питтелли, адвокат и бывший сенатор от партии экс-премьер-министра Сильвио Берлускони "Форца Италия", который отрицает, что помогал Ндрангете установить связь с миром политики и другими влиятельными институтами.

Этот процесс показывает, насколько глубоко укоренилась Ндрангета в обществе. Шокирует, что у преступная группа настолько укоренилась на территории, что под суд идут сотни людей, - сказал профессор криминологии Оксфордского университета Федерико Варезе.

Самый известный прокурор Италии по борьбе с мафией, 62-летний Никола Граттери, будет играть центральную роль в этом деле. Прокурор, находящийся под защитой полиции уже более трех десятилетий, заявил, что мафия его не запугает.

Считается, что Ндрангета контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других стран.

Помимо преступлений, связанных с наркотиками, членов мафии обвиняют в убийствах, покушениях на убийства, вымогательство, ростовщичество, разглашение служебной тайны и злоупотребление служебным положением.

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